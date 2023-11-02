15:13 (мск), источник: Известия

ВС РФ поразили украинский самолет Су-27 в Полтавской области

Российские силы поразили украинский самолет Су-27 на аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом 2 ноября сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2023

«На аэродроме Миргород Полтавской области поражен самолет Су-27 воздушных сил Украины», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России уничтожили украинский пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также у Янтарного в Херсонской области ликвидирована станция радиоэлектронной борьбы «Буковель».

Помимо этого, армия России около Серебрянки в ДНР поразила пункт управления 67-й украинской механизированной бригады.

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