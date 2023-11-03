15:33 (мск), источник: ТАСС

Минобороны РФ сообщило о перехвате за неделю четырех ракет ATACMS

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ за неделю перехватили 4 ракеты ATACMS, 51 снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
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«Перехвачены 4 оперативно-тактические ракеты ATACMS, 3 управляемые авиационные бомбы JDAM, 3 противорадиолокационные ракеты HARM, 51 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 274 беспилотных летательных аппарата», — сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 525 самолетов, 254 вертолета, 8 586 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 135 танков и других боевых бронированных машин, 1 177 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 967 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14 923 единицы специальной военной автомобильной техники.

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