ВС России за неделю нанесли 15 ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ

В результате были уничтожены ангары подготовки украинской авиационной техники к вылету, места производства дронов и безэкипажных катеров, а также группы иностранных наемников, уточнили в военном ведомстве.
Кроме того, за прошедшую неделю российские военные отразили 24 атаки ВСУ на Купянском направлении и заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника превысили 755 военнослужащих. Также были уничтожены семь танков, восемь боевых бронированных машин и другая техника ВСУ. На Краснолиманском направлении ВС РФ отбили в общей сложности 20 атак ВСУ. В результате украинская армия потеряла более 920 военнослужащих. Также были уничтожены три танка, 14 боевых бронированных машин и др.
На Донецком направлении было отражено шесть атак, на Южнодонецком — четыре, на Запорожском — восемь. В общей сложности за неделю потери противника на этих направлениях превысили 3200 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. Также были подбиты 18 танков и уничтожено 59 боевых бронированных машин. На Херсонском направлении ВС РФ сорвали попытки противника высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра. Тут потери ВСУ составили до 550 военнослужащих убитыми и ранеными.
За неделю в зоне спецоперации было уничтожено 10 самолетов и один вертолет ВСУ. Кроме того, средства ПВО перехватили четыре ракеты ATACMS, три авиабомбы JDAM, три ракеты HARM и 51 снаряд HIMARS. В общей сложности были сбиты 274 украинских дрона.
Как отмечает военное ведомство, за обозначенный период в плен российским войскам сдались 28 украинских военнослужащих.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. По данным военного ведомства, с начала боевых действий было уничтожено 525 самолетов, 254 вертолета, более 8500 беспилотников, свыше 13 100 танков и других боевых бронированных машин, 441 зенитный ракетный комплекс и другая техника ВСУ.