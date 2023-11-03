16:53 (мск), источник: © РИА Новости

Шойгу наградил военных, уничтоживших 32 танка ВСУ

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу вручил награды и именное огнестрельное оружие российским военным, которые уничтожили 32 танка ВСУ, сообщило Минобороны.

Спецоперация на Украине
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«Подвиги многих из вас видела не только вся страна, но и, практически, полмира. Я вас поздравляю с этими высокими наградами. Желаю вам, чтобы в дальнейшем у вас, во-первых, награды были не последними, во-вторых, вы также достойно продолжали защищать наше Отечество, где бы вы не были, на каких фронтах и на каких позициях», — сказал глава ведомства в Национальном центре управления обороной России.

Звания Героя России удостоили полковника Ивана Клещерева. Командир мотострелкового полка лично возглавил штурмовой отряд для проведения контратаки, в результате которой Киев потерял 11 танков, десять БМП и более 170 военных.

Героем России также стал командир мотострелковой бригады Роман Федоров. Грамотно выставленные им инженерные заграждения и огневые засады позволили отразить более 20 атак ВСУ.

Благодаря его действиям российские военные уничтожили:

  • 12 танков;
  • шесть БМП иностранного производства;
  • две самоходно-артиллерийские установки;
  • 11 автомобилей, дестяь беспилотников;
  • более 230 украинских штурмовиков.

Третий награжденный — командир отделения противотанковых управляемых ракет Юрий Щербаков, который за время проведения спецоперации уничтожил девять танков, четыре БТР, 12 БМП, четыре грузовых автомобиля с боеприпасами, два взводных опорных пункта и более ста украинских военных. Он получил медаль «Золотая Звезда».

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