Шойгу наградил военных, уничтоживших 32 танка ВСУ

«Подвиги многих из вас видела не только вся страна, но и, практически, полмира. Я вас поздравляю с этими высокими наградами. Желаю вам, чтобы в дальнейшем у вас, во-первых, награды были не последними, во-вторых, вы также достойно продолжали защищать наше Отечество, где бы вы не были, на каких фронтах и на каких позициях», — сказал глава ведомства в Национальном центре управления обороной России.
Звания Героя России удостоили полковника Ивана Клещерева. Командир мотострелкового полка лично возглавил штурмовой отряд для проведения контратаки, в результате которой Киев потерял 11 танков, десять БМП и более 170 военных.
Героем России также стал командир мотострелковой бригады Роман Федоров. Грамотно выставленные им инженерные заграждения и огневые засады позволили отразить более 20 атак ВСУ.
Благодаря его действиям российские военные уничтожили:
Третий награжденный — командир отделения противотанковых управляемых ракет Юрий Щербаков, который за время проведения спецоперации уничтожил девять танков, четыре БТР, 12 БМП, четыре грузовых автомобиля с боеприпасами, два взводных опорных пункта и более ста украинских военных. Он получил медаль «Золотая Звезда».