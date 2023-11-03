16:47 (мск), источник: РБК
МВД показало кадры обыска у Шабутдинова по делу о мошенничестве
Во время обыска в квартире блогера был вскрыт сейф, откуда вытащили в том числе пачку с деньгами. На Шабутдинова завели дело о мошенничестве.
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В Москве пресекли противоправную деятельность блогера и бизнес-тренера, сообщила пресс-служба МВД России. Источник РБК ранее рассказывал о задержании автора бизнес-тренингов Аяза Шабутдинова по подозрению в мошенничестве.
МВД не называет имени блогера, а на видео с обысками в квартире его лицо скрыто. В опубликованном МВД ролике голос за кадром сообщает мужчине о проведении обыскных мероприятий, далее показаны кадры в том числе вскрытия сейфа, из которого достали пачку с деньгами.
«Предварительно установлено, что мужчина вместе с сообщниками, действуя от имени нескольких юридических лиц, обещал научить любого желающего эффективной предпринимательской деятельности с получением сверхдоходов. Используя агрессивный маркетинг, блогер предлагал купить образовательные программы, тренинги и вебинары, которые якобы способны помочь начать успешный бизнес», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Как заявляют в МВД, есть информация о нескольких эпизодах противоправной деятельности сотрудников одной из коммерческих организаций, через которые блогер продавал свои курсы.
По данным «Коммерсанта», в отношении Шабутдинова возбуждено уголовное дело по статье об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а поводом для этого стало обращение нескольких предпринимателей, заплативших ему в общей сложности 5 млн руб, «по сути, за совет верить в себя». Следствие полагает, что блогер вводил слушателей своих лекций в заблуждение, под видом образовательных услуг рассказывая им «историю своего успеха в бизнесе», пишет издание.
Команда Шабутдинова заявила, что проверка и опрос свидетелей ведется на основании заявления клиентки из-за ее несогласия с условиями договора с суммой претензий на 1,9 млн руб. Обвинения они считают необоснованными, заявили, что все обязательства были выполнены, а также сообщили, что сотрудничают с правоохранительными органами.