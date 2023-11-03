19:11 (мск), источник: © РИА Новости

При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке погибли семь человек

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. При ракетном ударе ВСУ по зданию Социального фонда и службы занятости в поселке городского типа Чаплинка погибли семь человек, сообщил сенатор от Херсонской области Константин Басюк в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: Владимир Сальдо/Telegram

«Прилеты в Пенсионный фонд и центр занятости. По предварительным данным, семеро погибших и семеро раненых. За жизни еще двух человек борются наши медики», — написал член Совета Федерации.

Сенатор отметил, что в Чаплинке не было военных объектов, которые мог бы атаковать противник. Позднее министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат уточнил, что госпитализировали девять человек, один пациент в тяжелом состоянии, а восемь — средней тяжести.

О попадании двух украинских ракет в здание Соцфонда в Чаплинке рассказал сегодня днем губернатор Владимир Сальдо. По его словам, российским военным удалось сбить четыре воздушные цели. Изначально было известно об одной погибшей.

Сальдо подчеркнул, что украинские военные нанесли удар в тот момент, когда в здании были только сотрудники и посетители, в основном женщины. Они сделали это специально накануне Дня народного единства с целью испортить праздник.

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