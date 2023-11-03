При ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Чаплинке погибли семь человек

«Прилеты в Пенсионный фонд и центр занятости. По предварительным данным, семеро погибших и семеро раненых. За жизни еще двух человек борются наши медики», — написал член Совета Федерации.
Сенатор отметил, что в Чаплинке не было военных объектов, которые мог бы атаковать противник. Позднее министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат уточнил, что госпитализировали девять человек, один пациент в тяжелом состоянии, а восемь — средней тяжести.
О попадании двух украинских ракет в здание Соцфонда в Чаплинке рассказал сегодня днем губернатор Владимир Сальдо. По его словам, российским военным удалось сбить четыре воздушные цели. Изначально было известно об одной погибшей.
Сальдо подчеркнул, что украинские военные нанесли удар в тот момент, когда в здании были только сотрудники и посетители, в основном женщины. Они сделали это специально накануне Дня народного единства с целью испортить праздник.