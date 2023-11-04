ВСУ потеряли на Купянском направлении до 125 солдат

«Общие потери противника составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины», — сказал он.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила в районах Лозовой, Пролетарского, Степовой, Новоселовки, Петропавловки и Песчаного два 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, пункт боепитания и минометный расчет.
Кроме того, самолеты группировки нанесли удары по пунктам временной дислокации 32-й механизированной бригады в районе Тимковки. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 57-й мотопехотной бригады и 32-й механизированной бригады в районе населенных пунктов Ивановка и Синьковка, сообщил Зыбинский.
Как сообщили накануне в Минобороны, ВСУ на Купянском направлении за неделю потеряли более 750 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронемашин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также две установки РСЗО.