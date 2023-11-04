Главное
Палестино-израильский конфликт
10:08 (мск), источник: © РИА Новости

Сайты выставки «Россия» подверглись хакерской атаке

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сайты Международной выставки-форума «Россия», которая открывается в субботу на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке, заявили в пресс-службе АНО «Дирекция выставки достижений “Россия”».

Источник: © РИА Новости

«Сайты Международной выставки-форума “Россия”, которая открывается сегодня на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке емкостью не менее 0,5 Tb/s. Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран», — говорится в сообщении.

При атаке злоумышленникам удалось нарушить корректную и стабильную работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.

«Попытки таким вздорным способом помешать гражданам узнать о достижениях своей страны обречены на провал — мы наблюдаем колоссальный интерес к мероприятию со стороны не только москвичей, но и жителей всех уголков нашей родины», — подчеркнули в пресс-службе.

Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум «Россия», где представят важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.

День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметив в 2005 году.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Не хватило пороху: Залужный признал провал контрнаступа
'Бросают вызов': американский генерал пожаловался на российских пилотов
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Интернетвыставки и музеи