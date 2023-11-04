Сайты выставки «Россия» подверглись хакерской атаке

«Сайты Международной выставки-форума “Россия”, которая открывается сегодня на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке емкостью не менее 0,5 Tb/s. Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на территории Украины, США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран», — говорится в сообщении.
При атаке злоумышленникам удалось нарушить корректную и стабильную работу порталов russia.ru, api.russia.ru, api.games.russia.ru, api.lk.russia.ru, api.lkd.russia.ru и api.lku.russia.ru.
«Попытки таким вздорным способом помешать гражданам узнать о достижениях своей страны обречены на провал — мы наблюдаем колоссальный интерес к мероприятию со стороны не только москвичей, но и жителей всех уголков нашей родины», — подчеркнули в пресс-службе.
Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум «Россия», где представят важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года.
День народного единства — государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметив в 2005 году.