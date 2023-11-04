10:06 (мск), источник: © РИА Новости
Над Курской областью уничтожили два украинских беспилотника
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. ПВО сбила в субботу два беспилотника Украины самолетного типа над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«4 ноября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области», — отметили в министерстве.