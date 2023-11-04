Следствие предъявило Шабутдинову обвинение в восьми преступлениях

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре Центрального административного округа.
По информации прокуратуры, Шабутдинов вместе с соучастниками «создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, реализуемым от имени указанных юридических лиц». В результате восемь человек обратились к нему и заключили договоры на суммы от 100 000 ₽ до 1,9 млн руб.
О том, что Шабутдинов был задержан в Москве по делу о мошенничестве при продаже образовательных курсов, стало известно 3 ноября.
Суммарное количество подписчиков блогера составляет 1,9 млн пользователей, на хостинге YouTube — более 300 000 подписчиков. Он является основателем образовательной компании «Like Центр». Одним из первых проектов Шабутдинова была сеть кофеен Coffee Like, в сентябре 2018 г. блогер объявил о ее продаже.