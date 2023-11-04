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14:34 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО за сутки сбила 43 украинских дрона

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбила 9 снарядов РСЗО HIMARS и 43 украинских беспилотника, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Верхнекаменка Луганской народной республики, Кирилловка, Ялынское Донецкой народной республики, Сладкая Балка, Новофедоровка и Пшеничное Запорожской области», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 525 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8629 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13175 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6980 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14965 единиц специальной военной автомобильной техники.

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