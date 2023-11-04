Российская ПВО за сутки сбила 43 украинских дрона

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено девять реактивных снарядов HIMARS. Кроме того, сбито 43 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Таволжанка Харьковской области, Верхнекаменка Луганской народной республики, Кирилловка, Ялынское Донецкой народной республики, Сладкая Балка, Новофедоровка и Пшеничное Запорожской области», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 525 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 8629 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13175 танков и других боевых бронированных машин, 1182 боевые машины реактивных систем залпового огня, 6980 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14965 единиц специальной военной автомобильной техники.