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14:57 (мск), источник: Life.ru

Суд арестовал блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова до 16 декабря

Таганский суд Москвы арестовал блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова, который обвиняется мошенничестве, до 16 декабря. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Источник: РИА "Новости"

В ходе суда Аяз попросил выпустить его под залог в 4 млн рублей. Он заявил, что уголовное дело стало для него шоком, ведь из 30 тысяч учеников недовольны всего восемь. Следствие же считает, что бизнес-коуч может скрыться. Выяснилось, что у него есть гражданство карибской страны — Сент-Люсии.

При этом общий ущерб потерпевшим от действий коуча оценивается следствием как раз в те самые 4 млн рублей.

Как пишет SHOT, на заседание пришла предпринимательница Наталья Калистратова, которая написала заявление на блогера-миллионника. Она уверяет, что коуч разводил своих учениц на деньги в том числе с помощью соблазнения. Наталья купила у Шабутдинова премиальный курс «Миллион с Аязом» за 1,9 млн рублей, но заявляет, что её развели и вынудили набрать на это кредитов. Также, по словам девушки, Аяз завёл с несколькими ученицами романы, а затем якобы отобрал у них бизнес.

Напомним, что Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. В этот день он прилетел в Москву из Вены и планировал запустить новый курс, однако на съёмной квартире его встретили оперативники. Также по делу Шабутдинова задержана его ученица-психолог. Блогеру-миллионнику уже предъявили обвинение в совершении восьми преступлений.

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