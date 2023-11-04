В Днепре повредили объект инфраструктуры

По информации Лысака, пострадавших нет: «К счастью, без погибших и пострадавших. Впрочем, немало разрушений». Также глава Днепропетровской областной администрации заявил, что в регионе объявили воздушную тревогу.
«Уничтожены два медучреждения, коммунальное предприятие, инфраструктурный объект, магазин, нотариальная контора. Также вышли из строя энергооборудование и линии электропередач», — написал Лысак. Ранее стало известно, что в Днепре прозвучали взрывы.
В субботу, 4 ноября, сообщалось, что в Херсоне третий раз за сутки произошли мощные взрывы. «Перейдите в более безопасные места! Берегите себя и своих близких!» — написал в своем Telegram-канале глава городской военной администрации Роман Мрочко.