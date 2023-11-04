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22:42 (мск), источник: ТАСС

В ОНК сообщили, что Шабутдинов не жалуется на условия содержания в СИЗО

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере, находится в столичном СИЗО-7 и на условия содержания не жалуется. Об этом журналистам рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников, посетивший блогера в изоляторе.

«В настоящее время Шабутдинов находится в четырехместной камере, где есть телевизор, холодильник, радиоточка и чайник. Жалоб на условия содержания в СИЗО нет. Однако, как он говорит, до суда, где ему была избрана мера пресечения, он содержался в изоляторе временного содержания, где ночью было холодно, а сотрудники ИВС отказали ему в выдаче куртки», — рассказал правозащитник.

По словам Мельникова, блогер читает в камере произведения Эриха Марии Ремарка. «На вопрос о морально-психологическом состоянии ответил: “Держусь”. Рассказали ему о том, как и куда обращаться за помощью, как получать и отправлять письма, о возможности осуществлять заказы во ФСИН-магазине», — добавил Мельников. Ранее Таганский суд арестовал блогера до 16 декабря.

Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Уголовное дело в отношении блогера возбудили следователи МВД. Он вину не признал.

Ранее сообщалось о задержании блогера, который продавал курсы, якобы способствующие началу успешного бизнеса, а также о проведении обысков в его квартире, где обнаружили пачки с деньгами. В социальных сетях у Шабутдинова 1,9 млн подписчиков, которых он обещает научить зарабатывать.

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