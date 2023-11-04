Главное
Палестино-израильский конфликт
4 ноября, источник: Коммерсантъ

Американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» прибыл на Ближний Восток

Ударная авианосная группа во главе с авианосцем USS Dwight D. Eisenhower («Дуайт Эйзенхауэр») прибыла на Ближний Восток, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США в соцсети X. В сообщение решение объясняется усилением регионального присутствия.

Источник: AP 2023

В Восточное Средиземноморье ранее прибыла ударная авианосная группа во главе с авианосцем USS Gerald R. Ford («Джеральд Форд»). Министр обороны Ллойд Остин распорядился отправить USS Dwight D. Eisenhower туда же еще 15 октября.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее объяснял, что Вашингтон определялся, нужно ли отправлять еще один авианосец именно в восточную часть Средиземного моря.

США усилили группировку на Ближнем Востоке на фоне войны Израиля и «Хамаса». Пентагон объяснял это желанием сдержать любое государство или «негосударственный субъект» от эскалации боевых действий за пределы сектора Газа. Американские власти пока не планируют отправлять войска в Израиль.

Леонид Уварчев

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Прокуратура проверит слова депутата призывавшего уничтожать россиян
АвтоВАЗ назвал стоимость седана Lada Vesta Sportline
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта