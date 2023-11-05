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В результате ракетного удара ВСУ по заводу в Керчи поврежден корабль

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. ВСУ ударили 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу в городе Керчи, средства ПВО сбили 13. В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, сообщили в воскресенье в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что неподалеку от судостроительного завода в Керчи сработали системы противовоздушной обороны. «Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков», — уточнил он. В результате ЧП никто не пострадал.

«Четвертого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б. Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет», — говорится в сообщении.

В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, добавили в Минобороны.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в четверг силы ПВО перехватили шесть украинских дронов в районе Крыма. В понедельник ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.

В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

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