В результате ракетного удара ВСУ по заводу в Керчи поврежден корабль

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что неподалеку от судостроительного завода в Керчи сработали системы противовоздушной обороны. «Часть обломков сбитых ракет упала на территорию одного из сухих доков», — уточнил он. В результате ЧП никто не пострадал.
«Четвертого ноября ВСУ нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Б. Е. Бутомы в городе Керчи. Средствами противовоздушной обороны сбиты 13 крылатых ракет», — говорится в сообщении.
В результате попадания крылатой ракеты противника получил повреждения корабль, находившийся на заводе, добавили в Минобороны.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В частности, в четверг силы ПВО перехватили шесть украинских дронов в районе Крыма. В понедельник ВСУ запустили восемь ракет Storm Shadow в сторону полуострова. Все снаряды удалось сбить.
В Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.