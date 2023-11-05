В секторе Газа заявили о десятках жертв при ударе по лагерю беженцев

Аль-Магази, как уточняет WAFA, находится в центральной части сектора Газа.
Как отмечает агентство, вечером 4 ноября под ударом также был лагерь беженцев Джабалия, в результате погибли семь человек, десятки получили ранения.
Джабалия неоднократно в ходе конфликта подвергалась ударам со стороны Израиля. Так, 31 октября минздрав анклава заявил, что в результате удара по лагерю погибли более 100 человек, 150 были ранены. Позднее ХАМАС сообщил новые данные, согласно которым число жертв приблизилось к 200, а пострадавших — к 800.
Израиль подтвердил, что 31 октября атаковал район Джабалии. В армии страны (ЦАХАЛ) заявили, что в результате был убит один из командиров ХАМАС — командующий батальоном «Центральная Джабалия» Ибрагим Биари, который был ответственен за нападение боевиков на южные районы Израиля 7 октября.
4 ноября палестинский минздрав заявил об ударе по школе Аль-Фахура в Джабалии, в результате чего погибли не менее 15 человек, 54 пострадали. Эта школа управляется Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). В нем позднее рассказали, что чисто жертв превышает два десятка. В израильской армии допустили, что взрыв в школе «мог быть следствием огня ЦАХАЛ, направленного на другую цель», и подчеркнули, что не целились в учебное заведение.
Всего с начала конфликта, по данным палестинской стороны, погибли около 9,5 тыс. человек, пострадали более 25 тыс. Израильская сторона сообщала о примерно 1,4 тыс. жертв и свыше 4 тыс. раненых.