07:26 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные сорвали попытку эвакуации подбитого танка Leopard

ДОНЕЦК, 5 ноя — РИА Новости. Бойцы Южной группировки войск сорвали попытку украинских военных эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, подбитый под Авдеевкой в ДНР, рассказал РИА Новости источник в группировке. Цель поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет» после того, как разведка зафиксировала попытки вытащить танк с поля боя.

Спецоперация на Украине

В распоряжении РИА Новости оказались кадры, на которых видно, как в неподвижный танк попадет боеприпас.

«Ребята из 114-й ОМСБр (отдельная мотострелковая бригада — ред.) его подожгли, они (экипаж) выбежали, начала ехать техника в сторону “Леопарда”, чтобы забрать его. Наши начали бить рядом минометами, чтобы техника назад откатилась. Она в итоге откатилась. Мы же решили “Ланцетом” окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект — ред.), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден», — заявил собеседник агентства.

На этой неделе издание Forbes сообщило, что российские военные уничтожили за последние пару недель четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине. Ранее Минобороны России отмечало, что за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.

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