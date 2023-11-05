Российские военные сорвали попытку эвакуации подбитого танка Leopard

В распоряжении РИА Новости оказались кадры, на которых видно, как в неподвижный танк попадет боеприпас.
«Ребята из 114-й ОМСБр (отдельная мотострелковая бригада — ред.) его подожгли, они (экипаж) выбежали, начала ехать техника в сторону “Леопарда”, чтобы забрать его. Наши начали бить рядом минометами, чтобы техника назад откатилась. Она в итоге откатилась. Мы же решили “Ланцетом” окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект — ред.), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден», — заявил собеседник агентства.
На этой неделе издание Forbes сообщило, что российские военные уничтожили за последние пару недель четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине. Ранее Минобороны России отмечало, что за июнь-июль в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 25 немецких танков Leopard. Все подбитые танки этого типа, показанные на фото и видео как ведомством, так и российскими военкорами, относились к модификациям 2A4 и 2А6.