07:14 (мск), источник: © РИА Новости

Бойцы ВДВ уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся удержать «опорник» у Работино

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Разведывательная группа Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожила украинских военнослужащих, которые пытались удержать опорный пункт в районе Вербового и Работино в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В ходе ведения активной обороны в районе населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области разведподразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили украинские формирования, которые попытались удержаться в опорном пункте после неудачной попытки атаковать наши позиции», — рассказали в ведомстве.

После артиллерийского удара десантники скрытно приблизились к опорному пункту, где укрылись украинские военные, и с нескольких направлений атаковали противника, после чего зачистили занятый пункт от солдат ВСУ. В результате подразделения ВДВ смогли закрепится на позициях противника и взять трофеи в виде стрелкового оружия и боеприпасов западного производства.

В Вооруженных силах Российской Федерации 5 ноября отмечается День военного разведчика.

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