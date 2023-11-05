Бойцы ВДВ уничтожили боевиков ВСУ, пытавшихся удержать «опорник» у Работино

«В ходе ведения активной обороны в районе населенных пунктов Вербовое и Работино в Запорожской области разведподразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили украинские формирования, которые попытались удержаться в опорном пункте после неудачной попытки атаковать наши позиции», — рассказали в ведомстве.
После артиллерийского удара десантники скрытно приблизились к опорному пункту, где укрылись украинские военные, и с нескольких направлений атаковали противника, после чего зачистили занятый пункт от солдат ВСУ. В результате подразделения ВДВ смогли закрепится на позициях противника и взять трофеи в виде стрелкового оружия и боеприпасов западного производства.
В Вооруженных силах Российской Федерации 5 ноября отмечается День военного разведчика.