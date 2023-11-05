06:48 (мск), источник: © РИА Новости

Разведчики ЗВО уничтожили под Купянском склад боеприпасов ВСУ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛ., 5 ноя — РИА Новости. Разведчики 1-­й гвардейской танк­вой армии Западной группировки войск, наблюдая несколько дней за частым подвозом боеприпасов противника на гражданских автомобилях, вычислили склад боеприпасов ВСУ под Купянском и уничтожили его из миномета, рассказал РИА Новости боец, выполняющий ряд задач на данном участке.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Мы подбили склад с боеприпасами, потому что регулярно производился подвоз техники туда. Решили отработать 120-миллиметр­овым (калибр — ред.) минометом — получи­ли хороший результат­», — рассказал разведчик.

По его словам, разведчики заметили регулярное движение гражданских автомобилей на одном и том же участке, который занимали украинские военные. Боец ЗВО уточнил, что в результате дальнейшего наблюдения они выяснили, что машины подъезжают к складу боеприпасов, который и был впоследствии уничтожен огнем миномета калибром 120 миллиметров.

«Производим регулярные вылеты с помощью БПЛА, обнаруживаем цели, находим передвижение противника, колонн, дальше передаем эти данные на передовой пункт управления, если это в зоне ответственности нашего поражения, мы поражаем (цель — ред.), если дальше, тогда поражает более крупнокалиберная артиллерия», — пояснил разведчик.

Ранее Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 54-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и севернее Тимковки Харьковской области.

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