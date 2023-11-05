Разведчики ЗВО уничтожили под Купянском склад боеприпасов ВСУ

«Мы подбили склад с боеприпасами, потому что регулярно производился подвоз техники туда. Решили отработать 120-миллиметровым (калибр — ред.) минометом — получили хороший результат», — рассказал разведчик.
По его словам, разведчики заметили регулярное движение гражданских автомобилей на одном и том же участке, который занимали украинские военные. Боец ЗВО уточнил, что в результате дальнейшего наблюдения они выяснили, что машины подъезжают к складу боеприпасов, который и был впоследствии уничтожен огнем миномета калибром 120 миллиметров.
«Производим регулярные вылеты с помощью БПЛА, обнаруживаем цели, находим передвижение противника, колонн, дальше передаем эти данные на передовой пункт управления, если это в зоне ответственности нашего поражения, мы поражаем (цель — ред.), если дальше, тогда поражает более крупнокалиберная артиллерия», — пояснил разведчик.
Ранее Минобороны РФ заявили, что на купянском направлении подразделениями «Западной» группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии отражены пять атак 54-й мотопехотной и 57-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и севернее Тимковки Харьковской области.