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06:59 (мск), источник: © РИА Новости

Подводный крейсер «Император Александр III» выполнил пуск ракеты «Булава»

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Подводный крейсер «Император Александр III» успешно выполнил испытательный пуск баллистической ракеты морского базирования «Булава», рассказали в Минобороны России.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В рамках завершающего этапа программы государственных испытаний новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения “Император Александр Третий” успешно выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты морского базирования “Булава” из акватории Белого моря по боевому полю Кура на полуострове Камчатка», — говорится в сообщении.

Пуск ракет прошел в штатном режиме из подводного положения, ее головные части своевременно достигли цели.

Данный пуск стал завершающим элементом испытаний подлодки, после которого будет принято решение о ее приеме в состав ВМФ.

«Император Александр III» является седьмым ракетоносцем семейства «Борей-А». Корабль способен нести на своем борту 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава». В рамках действующей госпрограммы вооружения планируется построить и передать еще четыре подводных лодки проекта «Борей-А».

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