5 ноября, новости Беларуси, источник: Смартпресс
Девятиклассника из Новополоцка задержали ночью с амфетамином
Ученика 9-го класса из Новополоцка задержали ночью с амфетамином. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.
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На 15-летнего подростка обратили внимание сотрудник ГАИ и участковый инспектор милиции во время проведения планового мероприятия по предотвращению травматизма пешеходов на дороге. В результате у девятиклассника при себе обнаружили более 100 г амфетамина.
В ночь во время задержания подросток направлялся к тайнику, который был оборудован на обочине дороги. Школьник шел забрать наркотик для последующей расфасовки и реализации.
Установлено, что предложение о незаконной подработке школьник получил в интернете.
Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.