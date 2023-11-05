Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
5 ноября, новости Беларуси, источник: Смартпресс

Девятиклассника из Новополоцка задержали ночью с амфетамином

Ученика 9-го класса из Новополоцка задержали ночью с амфетамином. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

На 15-летнего подростка обратили внимание сотрудник ГАИ и участковый инспектор милиции во время проведения планового мероприятия по предотвращению травматизма пешеходов на дороге. В результате у девятиклассника при себе обнаружили более 100 г амфетамина.

В ночь во время задержания подросток направлялся к тайнику, который был оборудован на обочине дороги. Школьник шел забрать наркотик для последующей расфасовки и реализации.

Установлено, что предложение о незаконной подработке школьник получил в интернете.

Следователи возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 БЖД предупреждает о задержке поездов
СМИ: Алла Пугачева вернулась в Россию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта