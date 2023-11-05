19:28 (мск), источник: ТАСС
Под Брянском средства ПВО сбили беспилотный летательный аппарат
По словам губернатора региона Александра Богомаза, пострадавших и разрушений нет.
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ТАСС, 5 ноября. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Стародубским муниципальным округом в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Министерства обороны РФ», — говорится в сообщении.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений нет, оперативные службы работают на месте происшествия.
В Минобороны РФ сообщили, что беспилотник был уничтожен около 16:35 мск.