6 ноября, источник: Комсомольская правда
Под Воронежем сгорели внедорожник «Хендай» и «Форд»
Пламя за сутки уничтожило в Рамонском районе и в Павловске две иномарки.
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В воскресенье, 5 ноября, около 15.35 в Рамонском районе на 496 километре трассы «Дон» загорелся внедорожник Hyundai Galloper. Пожарных вызвали в 15.36. Специалисты МЧС приехали на место ЧП на двух машинах. Огонь тушили восемь пожарных. Пламя погасили в 16.09. Увы, от внедорожника к тому времени практически ничего не осталось.
А днем ранее в субботу, 4 ноября, в 18.13 в Павловске загорелся Ford Focus на улице Донской. На место ЧП также приезжали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. «Форд», а точнее, обгоревшие его останки, потушили в 18.20.
На обоих пожарах никто не пострадал.