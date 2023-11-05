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5 ноября, новости Казахстана, источник: EL.kz

Изрядно выпившие мужчины избили жителя Кокшетау

Трое пьяных мужчин избили владельца частной бани в Кокшетау, передает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

2 ноября в управление полиции Кокшетау поступило заявление местного жителя о том, что неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, которыми были установлены трое жителей областного центра, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленники оказались посетителями частной бани.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, у пострадавшего перелом нижней стенки левой глазницы. По показаниям свидетелей, причиной конфликта стало повреждение клиентами имущества заведения.

Управлением полиции по данному факту начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 107 УК РК «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

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