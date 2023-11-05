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5 ноября, новости Беларуси, источник: Смартпресс

Польский военный ранил мигранта на границе с Беларусью

Польский военнослужащий ранил нелегального мигранта на границе с Беларусью, сообщила окружная прокуратура Белостока.

«Военная жандармерия выясняет обстоятельства ранения нелегального мигранта солдатом у границы с Беларусью. Инцидент произошел на территории Подляского воеводства. Раненый был доставлен в госпиталь», — говорится в сообщении ведомства.

Заместитель прокурора по военным делам района «Белосток-север» Радослав Вишенко сообщил, что, предварительно, военный ранил мигранта неумышленно.

«Информация, которую мне предоставили, показывает, что это произошло в результате несчастного случая, спотыкания солдата», — заявил он журналистам.

В зависимости от тяжести последствий для пострадавшего военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.

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