5 ноября, новости Беларуси, источник: Смартпресс
Польский военный ранил мигранта на границе с Беларусью
Польский военнослужащий ранил нелегального мигранта на границе с Беларусью, сообщила окружная прокуратура Белостока.
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«Военная жандармерия выясняет обстоятельства ранения нелегального мигранта солдатом у границы с Беларусью. Инцидент произошел на территории Подляского воеводства. Раненый был доставлен в госпиталь», — говорится в сообщении ведомства.
Заместитель прокурора по военным делам района «Белосток-север» Радослав Вишенко сообщил, что, предварительно, военный ранил мигранта неумышленно.
«Информация, которую мне предоставили, показывает, что это произошло в результате несчастного случая, спотыкания солдата», — заявил он журналистам.
В зависимости от тяжести последствий для пострадавшего военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.