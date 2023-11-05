Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
5 ноября, источник: Фонтанка

Странная история. Из Невы достали автомобиль с мертвой женщиной

Из Невы достали автомобиль с мертвой женщиной.

Спасатели вечером 5 ноября усердно трудились в Невском районе. В Рыбацком, в районе ЖК «Речной», легковой автомобиль соскользнул в реку. Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, водитель сообщил о машине в воде.

Сотрудники экстренных служб приехали на место, исследовали акваторию и нашли на дне машину. Внутри была погибшая женщина. Тело достали из воды, а автомобиль отбуксировали на берег при помощи троса.

Обстоятельства гибели пассажирки устанавливают правоохранительные органы.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Пряжку от ремня безопасности локализовать не можем». Зачем «АвтоВАЗу» и...
«У нас была проверка от министерства». Телефонные мошенники теперь привл...
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта