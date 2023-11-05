5 ноября, источник: Фонтанка
Странная история. Из Невы достали автомобиль с мертвой женщиной
Из Невы достали автомобиль с мертвой женщиной.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Спасатели вечером 5 ноября усердно трудились в Невском районе. В Рыбацком, в районе ЖК «Речной», легковой автомобиль соскользнул в реку. Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, водитель сообщил о машине в воде.
Сотрудники экстренных служб приехали на место, исследовали акваторию и нашли на дне машину. Внутри была погибшая женщина. Тело достали из воды, а автомобиль отбуксировали на берег при помощи троса.
Обстоятельства гибели пассажирки устанавливают правоохранительные органы.