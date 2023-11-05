Полиция задержала 201 человека после беспорядков в аэропорту Махачкалы

«За нарушения общественного порядка полицией задержан 201 гражданин, на 155 из них составлены административные материалы», — говорится в сообщении.
«За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции привлечено 82 нарушителя. За мелкое хулиганство по статье 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях привлечено 107 граждан, ещё 17 привлечены за нарушения установленного порядка организации и проведения митинга. В административном порядке задержано 70 правонарушителей, 38 из них назначен административный арест сроком на 10 суток», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса России задержано 11 правонарушителей. Все участники массовых беспорядков будут установлены и привлечены к ответственности.
Ранее в Дагестане на фоне обострения палестино-израильского конфликте прошел ряд несанкционированных акций в поддержку Палестины. В минувшую субботу в городе Хасавюрте несколько десятков человек, преимущественно молодых людей, пришли к отелю, чтобы потребовать выселения якобы остановившихся там беженцев из Израиля.
На следующий день в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки после прибытия рейса из Тель-Авива. В МВД заявляли, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, установлены более 150 активных участников. По последним данным ГУМВД по СКФО, 83 человека задержаны за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы. Во вторник суды в Дагестане арестовали 15 участников беспорядков на сроки от трех до 10 суток, еще двоим задержанным назначили исправительные работы.
Президент России Владимир Путин заявил, что события, произошедшие в Дагестане, инспирированы через соцсети, в том числе с Украины, руками агентуры западных спецслужб.