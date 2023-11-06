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6 ноября, источник: РИА Крым

Жуткое ДТП в Крыму: автобус с 15 пассажирами столкнулся с легковушкой

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму пассажирский микроавтобус с 15 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

«По предварительной информации, 5 ноября 2023 года автомобиль “Фольксваген”, двигаясь в районе поселка Первомайское, не уступил дорогу микроавтобусу, двигавшемуся по маршруту “Симферополь-Армянск”, совершив с ним столкновение. В микроавтобусе находилось 15 пассажиров», — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое пассажиров микроавтобуса. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

По имеющейся информации, микроавтобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, осуществляющему нерегулярные перевозки пассажиров.

Все обстоятельства произошедшего выясняются, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.

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