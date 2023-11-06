Жуткое ДТП в Крыму: автобус с 15 пассажирами столкнулся с легковушкой

«По предварительной информации, 5 ноября 2023 года автомобиль “Фольксваген”, двигаясь в районе поселка Первомайское, не уступил дорогу микроавтобусу, двигавшемуся по маршруту “Симферополь-Армянск”, совершив с ним столкновение. В микроавтобусе находилось 15 пассажиров», — говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали трое пассажиров микроавтобуса. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.
По имеющейся информации, микроавтобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, осуществляющему нерегулярные перевозки пассажиров.
Все обстоятельства произошедшего выясняются, дана оценка действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.