05:37 (мск), источник: © РИА Новости

Артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российская артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Российской артиллерией поражены пять опорных пунктов, а также свыше 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника», — рассказал офицер.

По его словам, на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества слаженные действия подразделений группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии позволили нанести поражение штурмовым группам 15-го полка национальной гвардии Украины.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в районе Кременной ЛНР, заключил собеседник агентства.

В воскресенье в Минобороны сообщали, что за сутки ВСУ потеряли убитыми и ранеными около 560 человек. Кроме того, российские военные уничтожили 15 единиц бронетехники и шесть артустановок.

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