Артиллерия поразила 40 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ

«Российской артиллерией поражены пять опорных пунктов, а также свыше 40 районов сосредоточения живой силы и техники противника», — рассказал офицер.
По его словам, на Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества слаженные действия подразделений группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии позволили нанести поражение штурмовым группам 15-го полка национальной гвардии Украины.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в районе Кременной ЛНР, заключил собеседник агентства.
В воскресенье в Минобороны сообщали, что за сутки ВСУ потеряли убитыми и ранеными около 560 человек. Кроме того, российские военные уничтожили 15 единиц бронетехники и шесть артустановок.