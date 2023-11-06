Балицкий рассказал, сколько танков Leopard недавно уничтожили в Запорожье

«С гордостью могу сказать, что даже на нашем направлении за прошедшие 10 дней было уничтожено более пяти единиц танков Leopard. Практически все были уничтожены посредством “Ланцетов” и дронов-камикадзе. Это говорит о том, что наши бойцы все лучше и лучше применяют современные методы ведения боя, это говорит о том, что противник не находит сегодня реального, достаточного и достойного противодействия нашей тактике. Тактики, как сказал президент, маневренной обороны», — сказал Балицкий.
По его словам, противнику от безысходности остается лишь обстреливать населенные пункты. «Это все, что они могут сегодня, потому что стойкостью нашего оружия, стойкостью наших бойцов, грамотной маневренной обороной наши вооруженные силы сдержали контрнаступление…», — подчеркнул губернатор.