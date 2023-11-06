6 ноября, источник: Комсомольская правда
Подозреваемого в смертельном ДТП в Приморье отправили под стражу
Мужчине, который пьяным протаранил Toyota Prius в Уссурийске, избрали меру пресечения.
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Водителя Патрола, который, по предварительным данным, совершил смертельное ДТП в Уссурийске, отправили на два месяца под стражу. Такую меру пресечения ему выбрал районный суд, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Мужчину 1989 года рождения подозревают в том, что ночью 5 ноября 2023 года он в состоянии опьянения управлял Nissan Patrol на улице Октябрьской в Уссурийске и не уступил дорогу Toyota Prius, двигающемуся по улице Советской, которая в этом месте является главной. В результате страшного удара 48-летнюю женщину — водителя Приуса, выбросило из окна автомобиля, из-за чего она погибла на месте, а машину впечатало в дерево.
Ранее следственное подразделение отдела МВД России по городу Уссурийску завело на лихача уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение водителем транспортного средства, находящегося в состоянии опьянения, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказанием по ней является лишение свободы на срок до 12 лет. Расследование его находится на контроле прокуратуры города Уссурийск.
И вот теперь, с учетом позиции городской прокуратуры, Уссурийский районный суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.