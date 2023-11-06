В Хабаровске с июля разыскивают 16-летнего подростка во всём чёрном

Артём исчез 17 июля, когда гулял по городу. Последний раз парня видели на улице Панфиловцев. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Как уточняют поисковики, пропавший может находиться в любом районе краевой столицы.
«Артём, родные переживают и ждут тебя домой!» — обратились к парню волонтёры.
На момент исчезновения школьник был одет в чёрную футболку, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки. У него худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, русые волосы и серые глаза.
Всех, кому известно, где может быть Артём, просят связаться с представителями отряда «Лига Спас».