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6 ноября, источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровске с июля разыскивают 16-летнего подростка во всём чёрном

В Хабаровске с июля ищут пропавшего без вести 16-летнего Штинова Артёма. Объявление о розыске опубликовал добровольческий поисково-спасательный отряд «Лига Спас» в своём Telegram-канале.

Источник: Соцсети

Артём исчез 17 июля, когда гулял по городу. Последний раз парня видели на улице Панфиловцев. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Как уточняют поисковики, пропавший может находиться в любом районе краевой столицы.

«Артём, родные переживают и ждут тебя домой!» — обратились к парню волонтёры.

На момент исчезновения школьник был одет в чёрную футболку, чёрные спортивные штаны и чёрные кроссовки. У него худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, русые волосы и серые глаза.

Всех, кому известно, где может быть Артём, просят связаться с представителями отряда «Лига Спас».

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