6 ноября, новости Казахстана, источник: Sputnik.kz
Смертельную травму получил на шахте сотрудник «Казахмыса»
Спецкомиссия выясняет причины трагедии.
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АСТАНА, 6 ноя — Sputnik. Смертельную травму получил на шахте 39-летний сотрудник «Казахмыса». Несчастный случай произошел на шахте № 57 Восточно-Жезказганского рудника.
«Во время выполнения работ смертельную травму получил горный мастер 1984 года рождения. Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая», — отмечается в сообщении компании.
Ранее сообщалось, что площадка с шестью рабочими обрушилась на руднике «Казахмыса». Шесть человек пострадали на руднике в Улытауской области, когда во время осмотра конвейера рухнула площадка с людьми. Инцидент произошел на руднике «Жыландинский» группы «Казахмыс» в Улытауской области.
В августе 2023 года шахтеры ТОО «Корпорация Казахмыс» вышли на забастовку в области Улытау. Часть требований шахтеров была согласована и удовлетворена на месте, сообщили в компании. Другая же часть требует дополнительного времени на проработку вопроса.
Бастующие, часть из которых находится под землей, выдвинули ряд требований, включая улучшение условий труда, замену старого оборудования и другие.
Группа «Казахмыс» — вертикально-интегрированный холдинг, основные активы которого сосредоточены в горнодобывающей отрасли и цветной металлургии.
Основным видом деятельности группы является добыча и переработка медной руды в катодную медь и медную катанку, аффинаж и реализация драгоценных металлов и другой попутной продукции, получаемой в результате добычи и переработки меди.