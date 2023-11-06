В Ташкенте задержаны двое мошенников, обещавших гражданам выезд на заработки в США

45-летний Расул и 33-летний Усман (все имена изменены), задумав схему аферы, понадеялись на везение и удачу, а еще на то, что на их пути встретятся наивные люди, у которых возможно будет похитить денежные средства путем обмана и при этом уйти от наказания.
Для начала надо было найти тот самый стопроцентный предлог, который позволит им осуществить задуманное. Слухи играют большую роль в преступлениях, связанных с обманом. Не имея под собой оснований, они распространяются со скоростью света. Этим и воспользовались мужчины, рассказывая направо и налево о том, что они помогают желающим выехать за границу на работу. Возможно, на тот момент им действительно улыбнулась удача, но так или иначе одна из наивных рыбок сама попала к ним на крючок, обратившись за помощью.
Даврон давно мечтал уехать на заработки в Америку, но как осуществить задуманное он не знал. И вот тут знакомые посоветовали ему обратиться к Расулу, который якобы по слухам помогает выехать за границу. В один из дней, когда Даврон заполучил заветный номер мобильного телефона Расула, он созвонился с ним.
«Такие вопросы не решаются по телефону», — сразу ответил Расул, в его голосе прозвучали нотки строгости. Даврон растерялся, прочувствовав, что на том конце трубки ему отвечает серьезный человек, держащий свое слово, но он и не догадывался, что все это продуманная игра афериста.
С самого начала Расул выбрал для себя роль делового человека, который решает многие жизненные проблемы. Именно это и стало причиной того, что Даврон доверился ему. В ходе личной встречи, которая произошла на следующий день, их разговор то и дело прерывался звонками, поступающими на телефон Расула. Тот, деловито поглядывая на экран, решительно либо сбрасывал звонок, либо кратко отвечал, что перезвонит. При этом он успевал сказать, что вопрос решен и звонивший в ближайшее время пойдет в посольство.
Как потом выясниться, все это время ему названивал один и тот же человек — его напарник Усман. В ходе состоявшейся беседы Расул разъяснил ему процесс получения трудовой визы и при этом акцентировал его внимание на том, что получить ее непросто. Даврон с каждой минутой все больше и больше верил ему, отбрасывая зарождавшиеся сомнения в сторону. Для получения визы он передал требующиеся документы и 5500 долларов и стал ждать ответа.
События, которые были описаны выше, произошли в конце 2016 года. Даврон безоговорочно верил Расулу еще несколько месяцев, но тот каждый раз находил различные причины: то деньги и документы переданы третьему лицу и нет ответа, то в документах найдена ошибка и так далее. В начале 2017 года 45-летний Расул и 33-летний Усман, используя эту схему, обманули несколько граждан, желающих выехать за границу на заработки.
По истечении определенного периода времени, терпение Даврона закончилось, и он был вынужден написать заявление в правоохранительные органы. В отношении данных лиц следователем следственного отдела УКД ОВД Мирзо-Улугбекского района было возбуждено уголовное дело по статье 168 (мошенничество) Уголовного кодекса. Пытаясь уйти от ответственности за совершенное преступление, 45-летний Расул и 33-летний Усман несколько лет скрывались от правосудия, но, несмотря на все их уловки, они были задержаны.
Данное уголовное дело после окончания предварительного следствия с обвинительным заключением было направлено в суд для принятия законного решения.