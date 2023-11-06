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6 ноября, новости Казахстана, источник: КазТАГ

Горный мастер «Казахмыс» скончался во время работы на шахте

Усть-Каменогорск. 6 ноября. КазТАГ — Горный мастер компании «Казахмыс» скончался во время работы на шахте, сообщает пресс-служба компании.

«Компания “Казахмыс” с прискорбием сообщает о произошедшем 5 ноября 2023 года несчастном случае, произошедшем на шахте № 57 Восточно-Жезказганского рудника», — говорится в сообщении.

Указано, что мастер 1984 года рождения получил смертельную травму во время работы.

«Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая», — говорится в информации.

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