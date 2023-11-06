6 ноября, новости Узбекистана, источник: Uznews
В Ташкенте прямо на ходу загорелся Matiz
Инцидент произошел в Мирабадском районе столицы.
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5 ноября примерно в 20:30 на улице Нукус Мирабадского района в автомобиле Matiz, за рулем которого находился О. К., 1984 года рождения, вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба УБДД ГУВД Ташкента.
Отмечается, что пожар возник из-за короткого замыкания электрических проводов во время движения.
В результате инцидента пострадавших и погибших нет.
Сотрудники УБДД ГУВД Ташкента и МЧС проводят предварительную проверку по данному факту.