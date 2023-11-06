Главное
Главные новости к вечеру 7 ноября
6 ноября, источник: АиФ Хабаровск

В Хабаровске внедорожник опрокинул легковушку на крышу

Авария произошла на территории Железнодорожного района.

Источник: УГИБДД по Хабаровску

В Хабаровске внедорожник опрокинул легковой автомобиль на крышу. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

ДТП произошло сегодня, 6 ноября, на территории Железнодорожного района. Водитель Toyota Land Cruiser выезжал со двора возле дома № 54А на улице Нововыборгской. В это время по главной дороге ехал седан Toyota Mark II. Внедорожник не предоставил ему преимущества, из-за чего транспортные средства столкнулись.

В результате происшествия никто не пострадал. ДТП оформили с материальным ущербом.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Брат, мы в России голодаем». В какие страны от нас уезжают гастарбайтеры
Олег Царёв дал комментарий впервые после покушения
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта