6 ноября, источник: АиФ Хабаровск
В Хабаровске внедорожник опрокинул легковушку на крышу
Авария произошла на территории Железнодорожного района.
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В Хабаровске внедорожник опрокинул легковой автомобиль на крышу. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.
ДТП произошло сегодня, 6 ноября, на территории Железнодорожного района. Водитель Toyota Land Cruiser выезжал со двора возле дома № 54А на улице Нововыборгской. В это время по главной дороге ехал седан Toyota Mark II. Внедорожник не предоставил ему преимущества, из-за чего транспортные средства столкнулись.
В результате происшествия никто не пострадал. ДТП оформили с материальным ущербом.