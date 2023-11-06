6 ноября, новости Казахстана, источник: Zakon.kz
В Алматинской области нашли тело полицейского
В полиции Алматинской области начали тщательное расследование по факту самоубийства полицейского, сообщает Zakon.kz.
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В полицию Балхашского района поступило сообщение от фельдшера больницы, что в одной из квартир районного центра, 31-летний сотрудник полиции совершил суицид. Данный факт незамедлительно был зарегистрирован по ст.105 ч.1 УПК РК (Доведения до самоубийства).
Отметим, что у погибшего гражданина были личные проблемы в семейных отношениях, что также будет проверено в рамках расследования уголовного дела.
В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия с назначением экспертных проверок для обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования всех обстоятельств дела.
Ход расследования взят на контроль начальником областной полиции.
Иная информация в рамках ст. 201 УК РК не подлежит разглашению.