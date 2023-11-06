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08:39 (мск), источник: Коммерсантъ

В Приморье нарушено энергоснабжение из-за ледяного дождя

Энергоснабжение Владивостока и Лесозаводска было нарушено в Приморском крае из-за осадков. В регионе действует штормовое предупреждение из-за подхода активного южного циклона к побережью.

Источник: Reuters

Во Владивостоке выпало как минимум две месячные нормы осадков — 63 мм. Затоплены отдельные участки дорог. Произошло отключение части домов в Советском и Первомайском районах. Энергетикам удалось восстановить энергоснабжение в Советском районе, говорится в сообщении мэрии. В Первомайском районе работают специалисты АО «Оборонэнерго», МУПВ ВПЭС.

Для отвода воды с затопленных дорог специалисты открывают решетки ливневой канализации во всех районах города. Водителей просят не парковаться в зонах потенциальных подтоплений, у больших деревьев и подпорных стен.

В Лесозаводске введен режим чрезвычайной ситуации из-за ледяного дождя. По данным прокуратуры, в городе в ночь на 6 ноября без света осталось 1,2 тыс. жилых домов, в которых проживаот больше 2 тыс. человек. Отключение света затронуло четыре котельные, две были переведены на альтернативные источники питания. Работу еще двух восстанавливают в экстренном порядке. Школьники во вторник будут учиться дистанционно.

Леонид Уварчев

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