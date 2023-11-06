6 ноября, источник: Сиб.фм
Пятеро новосибирцев героически погибли в зоне СВО
В начале ноября стало известно о пятерых новосибирцев, погибших в зоне СВО.
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В Новосибирской области простились с участником СВО Сергеем Крючковым, который погиб 14 октября в зоне СВО. По словам супруги погибшего Милены, 46-летний житель Оби уже имел опыт службы в «горячей точке» — на Северном Кавказе. Во время СВО он был заместителем командира взвода мотострелкового батальона.
Крючкова наградили Орденом Мужества посмертно.
В начале ноября стало известно, что в зоне СВО погиб Валентин Чебыкин. В феврале ему исполнилось всего 20 лет.
Парень родился в Чернаковке Кыштовского района Новосибирской области. До СВО он отслужил в рядах Вооруженных сил в мотострелковых войсках. Весной 2023 года Валентин заключил контракт на прохождение воинской службы с Минобороны РФ.
Чебыкин получил тяжелое осколочное ранение и спустя 2,5 часа скончался на перевязочном пункте 20 октября. Его посмертно представили к Ордену Мужества.
Через три дня, 23 октября, погиб штурмовик-гранатометчик Александр Готманов. Сибиряк родился 21 августа 1991 года в селе Бураново Новосибирской области в многодетной семье. Мужчина закончил 9 классов. Позднее он продолжил учебу в Новосибирске по специальности автокрановщик.
В сентябре прошлого года Александра мобилизовали. Он отдал жизнь, исполняя воинский долг.
Похороны Александра состоятся в его родном селе Бураново 1 ноября.
В понедельник, 6 ноября, в сельском клубе Новошмаково Черепановского района простятся с 33-летним Виталием Ерешко, который погиб в зоне СВО 30 октября.
33-летний мужчина родился в многодетной семье. Он получил образование, окончив 9 классов Огнево-Заимковской школы, а затем поступил в училище и освоил профессии бульдозериста и экскаваторщика. После службы в армии по призыву, Виталий начал работать экскаваторщиком, часто отправляясь в командировки.
На СВО он попал в рядах добровольцев.
7 ноября простятся с 53-летним Евгением Чайкой в Краснозерском районе. Военнослужащий погиб 29 октября под Донецком при выполнении служебных обязанностей.
По данным паблика «Новосибирск скорбит» во «Вконтакте», Чайка учился в Полойской средней школе, окончил 10 классов. Принимал участие в Чеченской войне.
Александр отправился вслед за братом, которого мобилизовали.