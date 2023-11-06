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6 ноября, источник: Комсомольская правда

В Татарстане склад с упаковкой горел на площади 2 400 квадратных метров

В селе Старое Дрожжаное горел склад на площади 2 400 квадратных метров.

Источник: МЧС Татарстана

В воскресенье, 5 ноября, в 18.10 в экстренные службы поступила информация о том, что в селе Старое Дрожжаное по адресу: улица Техническая, 3а, горит склад, сообщили в МЧС Татарстана.

«Внутри здание происходило горение фасовочной упаковки корма для животных», — отметили в ведомстве.

Огонь быстро распространился. Пожар тушили 16 единиц техники. Справится с ним удалось только в 23.10. Площадь возгорания составила 2 400 квадратных метров. В результате произошедшего никто не пострадал.

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