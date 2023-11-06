ДТП с автобусом в Крыму: в СК сообщили о состоянии пострадавших детей

Авария произошла накануне вечером вблизи поселка Первомайское. В результате столкновения автомобиля Volkswagen Passat и ехавшего по главной дороге микроавтобуса Mercedes Benz, водитель буса не справился с управлением, и он опрокинулся на бок. В салоне находились 15 пассажиров.
«Находившиеся в микроавтобусе две девочки в возрасте 4 и 12 лет с сотрясением головного мозга, ссадинами и ушибами были госпитализированы в больницу. Угроза их жизни отсутствует. Еще одна 35-летняя пассажирка автобуса получила перелом руки», — уточнили в СК.
Следователи проводят проверку по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Будут установлены все обстоятельства происшествия и дана оценка действиям водителей транспортных средств, добавили в Следкоме.
сообщалось, прокуратура Крыма даст оценку действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.