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6 ноября, источник: РИА Крым

ДТП с автобусом в Крыму: в СК сообщили о состоянии пострадавших детей

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя — РИА Новости Крым. Следователи крымского главка МЧС проводят проверку по факту ДТП в Красногвардейском районе с участием автобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла накануне вечером вблизи поселка Первомайское. В результате столкновения автомобиля Volkswagen Passat и ехавшего по главной дороге микроавтобуса Mercedes Benz, водитель буса не справился с управлением, и он опрокинулся на бок. В салоне находились 15 пассажиров.

«Находившиеся в микроавтобусе две девочки в возрасте 4 и 12 лет с сотрясением головного мозга, ссадинами и ушибами были госпитализированы в больницу. Угроза их жизни отсутствует. Еще одна 35-летняя пассажирка автобуса получила перелом руки», — уточнили в СК.

Следователи проводят проверку по статье 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Будут установлены все обстоятельства происшествия и дана оценка действиям водителей транспортных средств, добавили в Следкоме.

сообщалось, прокуратура Крыма даст оценку действиям перевозчика, а также требованиям законодательства о безопасности дорожного движения.

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