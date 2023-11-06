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6 ноября, источник: РИА Новости

На Кубани врачи спасли ребенка, проглотившего присоску от дротика

На Кубани из пищевода ребенка достали присоску от дротика, бывшую там 9 месяцев.

СОЧИ, 6 ноя — РИА Новости. В Краснодаре врачи извлекли из пищевода трехлетнего ребенка силиконовую присоску от дротика, рассказали в Telegram-канале детской краевой клинической больницы.

«Фрагмент игрушки простоял в пищеводе более девяти месяцев, являясь причиной плохого самочувствия малыша», — уточнили в клинике.

Краснодарские медики не впервые сталкиваются с подобными случаями. В октябре они достали из желудка шестилетней девочки 180 бусинок.

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