6 ноября, новости Узбекистана, источник: Uznews
В девяти регионах объявлена селевая опасность из-за сильных дождей
Узгидромет распространил экстренную информацию об ухудшении погодных условий в горных районах в середине недели.
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По данным Узгидромета, в связи с ожидаемыми сильными дождями
Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, призвали соблюдать меры предосторожности.