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6 ноября, новости Узбекистана, источник: Uznews

В девяти регионах объявлена селевая опасность из-за сильных дождей

Узгидромет распространил экстренную информацию об ухудшении погодных условий в горных районах в середине недели.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +17° 3 м/с 52% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: МЧС Узбекистана

По данным Узгидромета, в связи с ожидаемыми сильными дождями 8—9 ноября текущего года по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления. В частности:

  • по Кашкадарьинской области: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзскому, Камашинскому, Гузарскому районам;
  • по Сурхандарьинской области: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабадскому районам;
  • по Самаркандской области: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттакурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;
  • по Навоийской области: по Хатырчинскому, Навбахорскому, Нуратинскому, Канимехскому, Карманинскому районам;
  • по Джизакской области: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;
  • по Ташкентской области: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрену, Алмалыку;
  • по Наманганской области: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;
  • по Ферганской области: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;
  • по Андижанской области: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Ходжаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабаду.

Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, призвали соблюдать меры предосторожности.

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