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6 ноября, источник: Комсомольская правда

На пожаре в центре Перми сгорел мужчина

В Перми два человека эвакуировались из горящего дома, где погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Поздно вечером в воскресенье загорелся частный дом на улице Достоевского в Перми. Два человека успели выбраться из горящего дома до приезда пожарных. А прибывшие на место пожара сотрудники газодымозащитной службы обнаружили тело мужчины, которое они вынесли на улицу и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Возгорание было быстро ликвидировано. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

— В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства, и причина пожара устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Всего за сутки в Прикамье произошло семь пожаров, 4 из них в Перми и по одному в Кунгурском, Добрянском и Пермском округах.

— Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем, — прокомментировали в МЧС и напомнили, что нельзя использовать кустарные обогреватели, а также оставлять без присмотра электроприборы, включенные в сеть.

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