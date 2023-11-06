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6 ноября, источник: РИА Новости

Самолет внештатно приземлился в Самаре из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет из Ташкента приземлился в Самаре из-за ухудшения самочувствия пассажира.

Источник: © РИА Новости

САМАРА, 6 ноя — РИА Новости. Самолет, летевший из Ташкента в Москву, приземлился в аэропорту Самары из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе самарского аэропорта Курумоч.

«Шестого ноября рейс, следовавший из Ташкента в Москву, в 07.24 (6.24 мск) совершил посадку в Самаре из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. По прилету самолет встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи», — рассказала собеседница агентства.

После осмотра врачами пассажира доставили в больницу в Самаре.

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