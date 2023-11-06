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6 ноября, новости Молдовы, источник: Комсомольская правда

В Молдове пенсионер сбил лошадь и оставил ее умирать на дороге: В мертвое животное врезались подростки на мотоцикле — один из них погиб

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Источник: полиция

Минувшим вечером 5 ноября в селе Войнова Страшенского района двое подростков в возрасте 15 и 16 лет катались на мотоцикле и врезались в мёртвую лошадь, валявшуюся на проезжей части.

В результате столкновения один подросток погиб, а второй госпитализирован с различными травмами.

Выяснилось, что незадолго до этого лошадь сбил 74-летний мужчина, находившийся за рулём автомобиля Volkswagen.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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