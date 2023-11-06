6 ноября, источник: РИА "Воронеж"
Под Воронежем взорвали противотанковую мину
Подрыв прошел в штатном режиме.
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В Рамонском районе расчет аварийно-спасательной службы Воронежской области уничтожил одну противотанковую мину. Подрыв боеприпаса времен Великой Отечественной войны прошел в штатном режиме. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС по Воронежской области в воскресенье, 5 ноября.
Уничтожение боеприпаса провели на заранее подготовленной площадке в балке «Ясновитый Лог» Большеверейского сельского поселения Рамонского района. Заявка на обезвреживание снаряда поступила от администрации района.
Ранее стало известно, что на полигоне Погоново в Хохольском районе уничтожили авиабомбу времен Великой Отечественной войны массой 100 кг. Взрывотехники также обезвредили два артиллерийских снаряда. Боеприпасы нашли при прокладке труб в лесу в Воронеже. Процесс уничтожения снаряда показали на видео. РИА «Воронеж» публиковало запись.