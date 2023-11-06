14:13 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ обстреляли Донецк кассетными снарядами натовского калибра

ДОНЕЦК, 6 ноя — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Куйбышевский и Кировский районы Донецка кассетными снарядами, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

По информации ведомства, ВСУ открыли огонь в 13:05 со стороны Галициновки.

«Выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в публикации.

Кроме того, с 12:20 до 13:05 украинские войска обстреливали Горловку, выпустив по ней в общей сложности девять 152-миллиметровых снарядов.

Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве такие бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий. ВСУ получили кассетные боеприпасы от США в рамках одного из пакетов военной помощи и с тех пор постоянно применяют их для ударов по ДНР.

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